سكرتير بني سويف يتفقد سوق ترعة البوصة لدراسة بدائل الاستفادة منه

زار اللواء حازم عزت، السكرتير العام ببني سويف، سوق ترعة البوصة لمتابعة الأعمال الجارية، والتي تشمل تكثيف جهود النظافة ورفع الإشغالات في الموقع، حيث يتم حاليا دراسة أفضل الطرق لاستثمار السوق وتحقيق أقصى استفادة منه، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالتعاقدات الحكومية.

سكرتير بني سويف يتفقد سوق ترعة البوصة

وجاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبحضور أعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ لدراسة أفضل السبل للاستفادة من السوق، وكان برفقته خلال الزيارة: علي يوسف، رئيس المدينة، ومسؤولو التخطيط العمراني، وحدة التنمية الاقتصادية، والمكتب الفني، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ووحدة الإشغالات المحلية.

وأكد السكرتير العام أن هناك خطة جارٍ وضعها للاستفادة من السوق بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك ضمن استراتيجية المحافظة لإعادة توزيع الأسواق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، ويسهم في التيسير عليهم وعلى الباعة، وتوفير بيئة مناسبة لخدمة كافة الأطراف.