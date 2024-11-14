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الكرتونة بـ150 جنيها، 10 منافذ لبيع البيض بأسعار مخفضة في بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد منافذ بيع البيض، فيتو

 تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، منافذ بيع بيض المائدة ضمن مشروعات الدواجن المركزية بالمحافظة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بمواصلة جهود تخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين. 

كرتونة البيض الأبيض بـ150 والأحمر بـ155 جنيها

 وتأتي هذه الجولة في إطار مبادرة لتخفيض أسعار بيض المائدة، حيث تم تحديد سعر الكرتونة الواحدة من البيض الأبيض بـ150 جنيهًا، والبيض الأحمر بـ155 جنيهًا، وذلك بهدف تقديم أسعار أقل من السوق لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ منفذ شارع الروضة ومنفذ الحمرايا شرق النيل، كما كلف السكرتير العام المساعد ومدير الوحدة الاقتصادية بتفقد المنفذ الرئيسي بمقر المشروعات المركزية بشرق النيل. وأوضح المحافظ أن هذه المنافذ تأتي كجزء من خطة المحافظة لتحقيق التوازن في سوق السلع الأساسية، حيث تمثل مشروعات الدواجن المركزية ركيزة مهمة لدعم استقرار السوق والمساهمة في تحقيق توازن الأسعار، بما يساهم في تخفيف التحديات الاقتصادية على المواطنين.

 

10 منافذ لبيع البيض بأسعار مخفضة ببني سويف

 وأشار المحافظ إلى أن إقامة هذه المنافذ تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة وجهود الحكومة في توفير السلع بأسعار مخفضة، بما يعكس التزام الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات متوازنة لكافة الفئات. كما أصدر المحافظ توجيهاته بإنشاء 7 منافذ إضافية في مراكز المحافظة، ليصبح العدد الإجمالي 10 منافذ موزعة على السبع مراكز، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، وعلي يوسف رئيس المدينة، وهاني عبد الموجود، مدير مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، وعلاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، وجمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، وفواز رجب نائب رئيس المدينة.
 

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