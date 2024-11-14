الخميس 14 نوفمبر 2024
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محافظات

تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

محافظ بني سويف يترأس
محافظ بني سويف يترأس المجلس التنفيذي، فيتو

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع المجلس التنفيذي الذي وافق على تخصيص عدد من قطع الأراضي والمساحات المملوكة للدولة وأخرى مقدمة كتبرعات لإقامة مشروعات ذات نفع عام في مجالات التعليم والشباب والرياضة والثقافة والحماية المدنية في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

 

اجتماع المجلس التنفيذي ببني سويف 

 

في مركز سمسطا وافق المجلس على تخصيص 15 قيراطًا من أملاك الدولة في عزبة التلاية التابعة لمجلس قروي مازورة لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي وتم تخصيص مساحة 1225 مترًا مربعًا في عزبة الصعايدة بنفس المجلس القروي لإقامة معهد ديني أزهري للمرحلة الابتدائية.

 

أما في مركز إهناسيا فقد تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض زراعية بمساحة 2100 متر مربع كتبرع من إحدى الأسر في عزبة رشدي التابعة لقرية الدير لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي مع إطلاق اسم زوجة المتبرع المتوفاة على المدرسة، كما تمت الموافقة على تخصيص 1400 متر مربع كتبرع في كفر أبو شهبة لإقامة مدرسة ابتدائية وإعدادية بالإضافة إلى تخصيص 700 متر مربع لتوسعة مدرسة الشوبك الابتدائية وتم تخصيص قطعة أرض صحراوية بمساحة 4000 متر مربع بقرية الشروق تابعة لإحدى الجمعيات الزراعية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي.

 

وفي مركز ناصر تمت الموافقة على ضم مساحة 840 مترًا مربعًا من مبنى الوحدة المحلية القديم بقرية دنديل إلى المدرسة الابتدائية المشتركة لتوسعتها كما تم تخصيص مساحة 950 مترًا مربعًا في مركز ببا بقرية نزلة الزاوية لإقامة معهد ديني أزهري ابتدائي.

 

تخصيص أرض لمكتبة مصر العامة

 

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 3464 مترًا مربعًا في شارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف لإنشاء مكتبة ضمن منظومة مكتبات مصر وتخصيص 1189 مترًا مربعًا في قرية إهوة بمجلس قروي باروط لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بالإضافة إلى تخصيص 175 مترًا مربعًا في قرية السعادنة بمجلس قروي إبشنا لإقامة وحدة إطفاء لدعم منظومة الحماية المدنية في القرية وتم أيضًا تخصيص مساحة 2279 مترًا مربعًا من أراضي الدولة في منطقة سنور شرق النيل لإقامة مركز شباب.

 

وشهد الاجتماع حضور الدكتور بلال حبش نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام والعميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات المختلفة بالمحافظة.

 

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