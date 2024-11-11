محافظ بني سويف يبحث إنشاء مركز متكامل للنباتات الطبية بسمسطا

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع المركز المتكامل لخدمات النباتات الطبية والعطرية بسمسطا، وذلك بحضور الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، وأعضاء لجنة تيسير المشروع، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والاستشاريين في المجالات الزراعية والتنموية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الأسس التنفيذية والتمويلية للمشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.

إنشاء مركز متكامل للنباتات الطبية ببني سويف

وفي كلمته، رحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا على أهمية التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن المشروع يعد خطوة هامة في تعزيز الدور الريادي لبني سويف في مجال إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، خاصة أن المحافظة تسهم بنحو 40 إلى 50% من صادرات مصر في هذا المجال، مما يجعلها واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في القطاع، موضحا أن المشروع سيسهم في تجميع إنتاج ثلاث محافظات في شمال الصعيد "بني سويف، المنيا، والفيوم" ليجمع أكثر من 80% من الإنتاج المصري لهذه النباتات، ما يعزز مكانة المحافظة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك التخطيط الإنشائي والتفاصيل التمويلية اللازمة، كما استعرضت القائم بأعمال مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية استراتيجية الدعم الفني المقرر تقديمه لضمان نجاح المشروع، وقدم رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري رؤيته حول تعزيز فرص التصدير واستغلال المزايا التنافسية التي توفرها بني سويف، كما تم عرض رؤية المحافظة لإنشاء مشروع "مدينة النباتات الطبية والعطرية"، الذي تم تخصيص 147 فدانًا له بالظهير الصحراوي في سمسطا بموجب قرار جمهوري.

أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات المتقدمة للنباتات الطبية

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بضرورة تنفيذ دراسة شاملة لإنشاء مركز تدريب في قرية الظهير الصحراوي، بهدف تدريب صغار المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات المتقدمة، لضمان إنتاج نباتات طبية وعطرية وفقًا لأعلى المعايير، وتعريفهم بنظام الزراعات التعاقدية لتحفيز الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى معيشة المزارعين وتمكينهم، بما ينعكس إيجابيًا على جميع العاملين في القطاع من مزارعين ومصنّعين ومصدرين.

حضر الاجتماع المهندس طارق أبو بكر، رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري، والدكتورة ناهد إسكاندر القائم بأعمال مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، واستفان أشمت مدير مشروع الابتكار الزراعي (G.I.Z) التابع للوكالة الألمانية للتنمية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية، والمهندس هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين والمسؤولين في المحافظة: المهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، ونهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية.