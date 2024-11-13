محافظ بني سويف يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين ويوجه بسرعة حلها

عقد محافظ بني سويف اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين المختصين، للتعامل مع الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين من خلال مناقشة الحلول والاتفاق على إجراءات التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

محافظ بني سويف يستمع للمواطنين

ووجه المحافظ خلال اللقاء شركة الكهرباء ورئيس مدينة بني سويف بالتدخل الفوري لحل شكوى أحد المواطنين من سكان شارع الأزهري، الذي يعاني من وجود عمود كهرباء في منتصف الطريق يعيق حركة السير، موجها باتخاذ كافة التدابير الممكنة لتقليل العبء عن المواطن.

وكلف المحافظ رئيس مدينة ناصر بالتوجه لمعاينة شكوى تقدم بها أحد المواطنين من قرية الرياض، حيث تضرر من كسر غطاء غرفة الصرف الصحي أمام منزله أثناء عمل معدات الوحدة المحلية، موجها بسرعة إصلاح الغطاء بما يضمن سلامة المواطنين ووفق الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كلف المحافظ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسراع في التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسهيل إجراءات إصدار فيزا "تكافل وكرامة" لأرملة من قرية باروط تعول ثلاثة أبناء، حيث واجهت صعوبة في إنهاء الإجراءات المطلوبة نتيجة ضرورة إجراء تحديث بيان التأمينات الاجتماعية، ولم يقتصر توجيه المحافظ على ذلك بينما وجه بتقديم مساعدة مالية عاجلة للأرملة لتخفيف عبء الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها.

سيدة تحتاج عملية تغيير مفصل

واستجاب المحافظ، لحالة سيدة من قرية الدوالطة، تعاني من وضع صحي يستدعي إجراء عملية تغيير مفصل، موجها بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المفصل المطلوب وإتمام إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وموجها بصرف إعانة مالية عاجلة لها.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات المفتوحة مع المحافظ يتم عقدها من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين وتحت اشراف من مكتب المحافظ، حيث تقوم الإدارة باستقبال وفرز طلبات وشكاوى المواطنين، وتقوم بإحالتها إلى الجهات المختصة، فيما يتم رفع الحالات التي تحتاج قرارات وتدخل من المحافظ لمناقشتها مع المسؤولين لضمان إيجاد حلول لها.

