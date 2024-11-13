الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث سير، وقع مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق "شاويش بني بخيت" ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق "شاويش بني بخيت" نتج عنه مصرع شخص "مجهول الهوية" وإصابة 4 أشخاص آخرون، وتم توجيه فرع هيئة الإسعاف بتوجيه السيارات لموقع البلاغ.

 

وانتقلت على الفور فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وأظهرت المعاينة الأولية أن المصابين هم: نور رمضان محمود، 21 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمادة رمضان محمود، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى، وأسامة حمدي جمال، 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وشخص آخر فاقد الوعي ومجهول الهوية، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، بالإضافة "جثة مجهولة الهوية".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التخصصي ببني سويف لتلقي العلاج اللازم. ووفقًا لمصادر طبية، فإن المصابين في حالة مستقرة، فيما لا تزال حاله الشخص المجهول الهوية محل متابعة.

 

"جوزك هيتجوز عليكي"، عقوبة تأديبية لمعلمة بسبب اتصالها بزوجة مديرها في بني سويف

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين ويوجه بسرعة حلها

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الرمد وتحيل المتغيبين للتحقيق

بدء أعمال التأسيس لرصف طريق "إهناسيا ـ قاي" ببني سويف (صور)

محافظ بني سويف يبحث إنشاء مركز متكامل للنباتات الطبية بسمسطا

طلاب مدرسة ببني سويف يؤدون صلاة الظهر في جماعة وسط إشادة الأهالي

قطع المياه عن قرية ميدوم وتوابعها بسبب أعمال تطهير المحطة ببني سويف غدا

نائب محافظ بني سويف يناقش خطة تنفيذ مشروع مركز النباتات الطبية بسمسطا

محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء كوبري الشاملة لتخفيف الزحام المروري

إجراء 30 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

"جوزك هيتجوز عليكي"، عقوبة تأديبية لمعلمة بسبب اتصالها بزوجة مديرها في بني سويف

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين ويوجه بسرعة حلها

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الرمد وتحيل المتغيبين للتحقيق

بدء أعمال التأسيس لرصف طريق "إهناسيا ـ قاي" ببني سويف (صور)

محافظ بني سويف يبحث إنشاء مركز متكامل للنباتات الطبية بسمسطا

طلاب مدرسة ببني سويف يؤدون صلاة الظهر في جماعة وسط إشادة الأهالي

قطع المياه عن قرية ميدوم وتوابعها بسبب أعمال تطهير المحطة ببني سويف غدا

نائب محافظ بني سويف يناقش خطة تنفيذ مشروع مركز النباتات الطبية بسمسطا

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

منوعات

المزيد

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته باستقرار الحياة وتحسين الأمور

ما هي سقر وصفاتها وعدد الملائكة عليها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads