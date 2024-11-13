"جوزك هيتجوز عليكي"، عقوبة تأديبية لمعلمة بسبب اتصالها بزوجة مديرها في بني سويف

قررت محكمة بنى سويف التأديبية اليوم الأربعاء، معاقبة معلمة في مدرسة ابتدائية بمجازاتها بالخصم 3 أيام من راتبها اليوم، لقيامها بالاتصال بزوجة مدير المدرسة، وإبلاغها بأن المدير "زوجها على علاقة مع زميلتها المعلمة بالمدرسة، ويستعد للزواج منها".

معلمة لزوجة مديرها: جوزك هيتجوز عليكي

وكانت معلمة بمدرسة ابتدائية بإدارة ببا التعليمية تدعى" أ. ط. ع" قدمت شكوى إلى النيابة الإدارية اتهمت زميلتها المعلمة بالادعاء عليها بوقائع غير صحيحة، وذلك أمام العاملين بالمدرسة، وكذلك ادعاؤها على الشاكية سالفة الذكر بوجود علاقة بينها وبين مدير المدرسة المشار إليها.

من جانبها، أجرت النيابة الإدارية تحقيقًا في هذه الواقعة بالقضية رقم 113 لسنة 2023 نيابة ببا الإدارية، انتهت فيه إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضـــد المحالة، وإحالتها للمحاكمة التأديبية، لأنها بدائرة عملها وبوصفها السابق: خالفت القواعد والأحكام المقررة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن لم تلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ولم تحافظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها ولم تراع آداب اللياقة في تصرفاتها مع رؤسائها وزملائها، كما خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تحدثت بطريقة غير لائقة في حق كل من مدير مدرستها الابتدائية وزميلتها بذات المدرسة بأن ادعت وجود علاقة بينهما وذلك من خلال الاتصال التليفوني بزوجة مدير المدرسة الأمر الذي من شأنه الطعن في عرض المذكورين وخدش السمعة عائلاتهم بالمخالفة للقانون والتعليمات.

عقوبة تأديبية لمعلمة ببني سويف

وكشفت المحكمة، أن زوجة المدير قالت في التحقيقات إن المعلمة قامت بمهاتفتها والتحدث عن علاقة زوجها بمعلمة مطلقة، بل إنها لم تكتف بذلك، حيث سبق لها -في ذات اليوم وقبل الاتصال التلفوني- أن حادثت ابنة مدير المدرسة وقالت لها "أبوكي هيتجوز أبلة أسماء على ماما" ما تسبب انهيار الفتاة.

وقال 3 شهود عيان من زملاء المعلمة بالمدرسة إنها قامت بالاتصال بزوجة مدير المدرسة والادعاء بوجود علاقة بينه وبين المعلمة، كونها مطلقة، وعليها تكون المخالفة المنسوبة للمحالة ثابتة في حقها ثبوت يقينيًا بما يستوجب مجازاتها تأديبيًا.

وفي المقابل، اعترفت المعلمة "س. ع. ا" بارتكابها المخالفة المنسوبة إليها، مبررة إياها برغبتها في تنبيه زوجة مدير المدرسة لسلوك زوجها لتحافظ على بيتها، كون المعلمة التي قامت بالشكوى ضدها مطلقة ولوجود علاقة صداقة بينها وبين زوجة المدير.