الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قطع المياه عن قرية ميدوم وتوابعها بسبب أعمال تطهير المحطة ببني سويف غدا

شركة مياه الشرب
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع إمدادات المياه عن قرية ميدوم وجميع المناطق التابعة لها، وذلك غدًا الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وذلك بسبب أعمال تطهير لمحطة مياه ميدوم التابعة لمركز الواسطى.

وأوضحت الشركة في بيانها أن أعمال التطهير تعتبر ضرورية للحفاظ على كفاءة وجودة المياه المقدمة للمواطنين، وهي جزء من الإجراءات الدورية التي تقوم بها الشركة للحفاظ على سلامة البنية التحتية للمرافق، وقدمت الشركة اعتذارها للمواطنين عن أي إزعاج قد يترتب على قطع الخدمة خلال الفترة المحددة.

 شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

وطالبت الشركة المواطنين، وكذلك المنشآت الحيوية مثل المخابز والمستشفيات، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً  أنها ستوفر سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المناطق المتضررة، على أن يتم توزيعها حسب الحاجة.

وفي حال وجود أي شكوى أو طلبات إضافية، دعت الشركة المواطنين إلى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، حيث سيتم التعامل مع الشكاوى على الفور وتوفير الحلول اللازمة، وتناشد الشركة الجميع بالتحلي بالصبر والتعاون، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تضمن استمرارية الخدمة وضمان سلامة المياه المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ بني سويف يناقش خطة تنفيذ مشروع مركز النباتات الطبية بسمسطا

محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء كوبري الشاملة لتخفيف الزحام المروري

إجراء 30 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار ببني سويف

وكيل التعليم ببني سويف تشدد على رقابة بوابات المدارس لضمان سلامة الطلاب

صحة بني سويف تراجع توافر لقاحات وأمصال السعار بالمستشفى التخصصي

وكيل صحة بني سويف: إدخال خدمات فصل مشتقات الدم بمستشفى الفشن المركزي

تفاصيل ضبط عصابة المواد المخدرة في بني سويف

محافظ بني سويف: مشروع قرية متعلمة نموذج للتكامل بين الجهات الرسمية والأهلية

غدًا، ضعف بإمدادات المياه بقريتين في إهناسيا ببني سويف

محافظ بني سويف ونقيب الأطباء يضعان حجر الأساس لـ "النادي الاجتماعي"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار بني سويف اليوم بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف

مواد متعلقة

نائب محافظ بني سويف يناقش خطة تنفيذ مشروع مركز النباتات الطبية بسمسطا

محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء كوبري الشاملة لتخفيف الزحام المروري

إجراء 30 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار ببني سويف

وكيل التعليم ببني سويف تشدد على رقابة بوابات المدارس لضمان سلامة الطلاب

صحة بني سويف تراجع توافر لقاحات وأمصال السعار بالمستشفى التخصصي

وكيل صحة بني سويف: إدخال خدمات فصل مشتقات الدم بمستشفى الفشن المركزي

تفاصيل ضبط عصابة المواد المخدرة في بني سويف

محافظ بني سويف: مشروع قرية متعلمة نموذج للتكامل بين الجهات الرسمية والأهلية

الأكثر قراءة

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

وزير التعليم: سنقضي على الغش في الثانوية العامة بهذه الطريقة

تشميع مصنع بالجيزة يستخدم مخلفات الدواجن في صناعة اللانشون والسجق والبرجر (صور)

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

زلزال الفالق الإفريقي يهدد إثيوبيا، وخبراء يكشفون خطورته على سد النهضة

أبو الغيط: تغييب القانون الدولي شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

تأسيس كيان مصري سعودي لخدمة الاستثمارات المتدفقة بين البلدين

منوعات

المزيد

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. من هو محمد أبو سخيل قائد العمليات في حركة الجهاد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads