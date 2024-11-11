قطع المياه عن قرية ميدوم وتوابعها بسبب أعمال تطهير المحطة ببني سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع إمدادات المياه عن قرية ميدوم وجميع المناطق التابعة لها، وذلك غدًا الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وذلك بسبب أعمال تطهير لمحطة مياه ميدوم التابعة لمركز الواسطى.

وأوضحت الشركة في بيانها أن أعمال التطهير تعتبر ضرورية للحفاظ على كفاءة وجودة المياه المقدمة للمواطنين، وهي جزء من الإجراءات الدورية التي تقوم بها الشركة للحفاظ على سلامة البنية التحتية للمرافق، وقدمت الشركة اعتذارها للمواطنين عن أي إزعاج قد يترتب على قطع الخدمة خلال الفترة المحددة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

وطالبت الشركة المواطنين، وكذلك المنشآت الحيوية مثل المخابز والمستشفيات، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً أنها ستوفر سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المناطق المتضررة، على أن يتم توزيعها حسب الحاجة.

وفي حال وجود أي شكوى أو طلبات إضافية، دعت الشركة المواطنين إلى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، حيث سيتم التعامل مع الشكاوى على الفور وتوفير الحلول اللازمة، وتناشد الشركة الجميع بالتحلي بالصبر والتعاون، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تضمن استمرارية الخدمة وضمان سلامة المياه المقدمة للمواطنين.