وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الرمد وتحيل المتغيبين للتحقيق

فاجأت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى الرمد، في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل والتأكد من التزام المستشفى بتقديم الخدمة الصحية بشكل لائق.

رافقها في الجولة التفقدية الدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمستشفيات ومتابعة تواجد النوبتجيات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الرمد

وشملت الزيارة تفقد وكيل وزارة الصحة لقسم الاستقبال، حيث تم التأكد من تواجد أطقم النوباتجية في مواقع عملهم، بالإضافة إلى فحص المخزون من المستلزمات الطبية والأدوية، ومتابعة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين المترددين على المستشفى، كما تابعت تنفيذ سياسات مكافحة العدوى والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.

وخلال جولتها، رصدت وكيل صحة بني سويف، بعض السلبيات المتعلقة بعدم تواجد بعض العاملين في النوبتجيات المقررة لهم، وعليه قررت تحويل المتغيبين إلى الشؤون القانونية للتحقيق، مؤكدة ضرورة محاسبة المقصرين، كما وجهت باتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية لتحسين مستوى الأداء وضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية لجميع المواطنين.

وكيل صحة بني سويف تحيل المتغيبين للتحقيق

وأكدت وكيل وزارة الصحة أنه سيتم متابعة المستشفى بشكل دوري للوقوف على مدى التزام العاملين بالإجراءات والتعليمات، حرصًا على تحسين بيئة العمل الصحية وتقديم أفضل رعاية للمواطنين.