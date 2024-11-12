الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الرمد وتحيل المتغيبين للتحقيق

وكيل صحة بني سويف
وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الرمد، فيتو

فاجأت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى الرمد، في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل والتأكد من التزام المستشفى بتقديم الخدمة الصحية بشكل لائق. 

رافقها في الجولة التفقدية الدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمستشفيات ومتابعة تواجد النوبتجيات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

 

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الرمد

وشملت الزيارة تفقد وكيل وزارة الصحة لقسم الاستقبال، حيث تم التأكد من تواجد أطقم النوباتجية في مواقع عملهم، بالإضافة إلى فحص المخزون من المستلزمات الطبية والأدوية، ومتابعة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين المترددين على المستشفى، كما تابعت تنفيذ سياسات مكافحة العدوى والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.

وخلال جولتها، رصدت وكيل صحة بني سويف، بعض السلبيات المتعلقة بعدم تواجد بعض العاملين في النوبتجيات المقررة لهم، وعليه قررت تحويل المتغيبين إلى الشؤون القانونية للتحقيق، مؤكدة ضرورة محاسبة المقصرين، كما وجهت باتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية لتحسين مستوى الأداء وضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية لجميع المواطنين.

 

وكيل صحة بني سويف تحيل المتغيبين للتحقيق

 

وأكدت وكيل وزارة الصحة أنه سيتم متابعة المستشفى بشكل دوري للوقوف على مدى التزام العاملين بالإجراءات والتعليمات، حرصًا على تحسين بيئة العمل الصحية وتقديم أفضل رعاية للمواطنين.

 

بدء أعمال التأسيس لرصف طريق "إهناسيا ـ قاي" ببني سويف (صور)

محافظ بني سويف يبحث إنشاء مركز متكامل للنباتات الطبية بسمسطا

طلاب مدرسة ببني سويف يؤدون صلاة الظهر في جماعة وسط إشادة الأهالي

قطع المياه عن قرية ميدوم وتوابعها بسبب أعمال تطهير المحطة ببني سويف غدا

نائب محافظ بني سويف يناقش خطة تنفيذ مشروع مركز النباتات الطبية بسمسطا

محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء كوبري الشاملة لتخفيف الزحام المروري

إجراء 30 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار ببني سويف

وكيل التعليم ببني سويف تشدد على رقابة بوابات المدارس لضمان سلامة الطلاب

صحة بني سويف تراجع توافر لقاحات وأمصال السعار بالمستشفى التخصصي

وكيل صحة بني سويف: إدخال خدمات فصل مشتقات الدم بمستشفى الفشن المركزي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم صحة بني سويف وكيل صحة بني سويف

مواد متعلقة

بدء أعمال التأسيس لرصف طريق "إهناسيا ـ قاي" ببني سويف (صور)

محافظ بني سويف يبحث إنشاء مركز متكامل للنباتات الطبية بسمسطا

طلاب مدرسة ببني سويف يؤدون صلاة الظهر في جماعة وسط إشادة الأهالي

قطع المياه عن قرية ميدوم وتوابعها بسبب أعمال تطهير المحطة ببني سويف غدا

نائب محافظ بني سويف يناقش خطة تنفيذ مشروع مركز النباتات الطبية بسمسطا

محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء كوبري الشاملة لتخفيف الزحام المروري

إجراء 30 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار ببني سويف

وكيل التعليم ببني سويف تشدد على رقابة بوابات المدارس لضمان سلامة الطلاب

الأكثر قراءة

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

علي غزال: كنت شريكا بالمال في الشركة وليس لي حق الإدارة أو اتخاذ القرارات

كانوا رايحين يعاينوا حادث، إصابة مأمور وضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بصحراوي الأقصر

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب

منوعات

المزيد

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يرث ذهب المرأة المتوفاة الابنة فقط؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads