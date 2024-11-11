بدء أعمال التأسيس لرصف طريق "إهناسيا ـ قاي" ببني سويف (صور)

أعلن المهندس ناصر محمد فراج، وكيل وزارة النقل والطرق بمحافظة بني سويف، عن بدء أعمال التأسيس لرصف طريق "إهناسيا – قاي"، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكة الطرق الحيوية.

بدء أعمال التأسيس لرصف طريق "إهناسيا ـ قاي" ببني سويف

بدء أعمال التأسيس لرصف طريق "إهناسيا ـ قاي" ببني سويف

وأكد "فراج" أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتحسين وتوسيع شبكة الطرق المحلية، بهدف تسهيل حركة المرور وربط القرى والمناطق المختلفة بالمراكز الحضرية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المحلية وتحقيق التكامل بين المناطق المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة النقل والطرق ببني سويف، أن الأعمال تشمل تجديد الأسطح، وإعادة تأهيل الطريق الذي يمتد من مدينة إهناسيا إلى قرية قاي، ويستهدف رفع كفاءة الطريق وزيادة أمانه لجميع مستخدميه من المواطنين والمركبات.

بدء أعمال التأسيس لرصف طريق "إهناسيا ـ قاي" ببني سويف

تحسين جودة الحياة للسكان بمركز إهناسيا ببني سويف

وأضاف "فراج" أن المشروع يُنفذ وفقًا لأحدث المعايير الفنية في مجال الطرق، مع مراعاة الإجراءات البيئية والتنسيق مع الأجهزة المحلية لضمان سير العمل بالشكل الأمثل، دون التأثير على حركة السير اليومية، مشددا على أهمية التعاون مع كافة الجهات المعنية، لضمان إتمام الأعمال في الموعد المحدد، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للسكان بالمركز وتسهيل التنقل في المنطقة بالكامل.

ويعتبر طريق "إهناسيا ـ قاي" من الطرق الحيوية التي تربط بين العديد من القرى والمناطق الزراعية والطريق الصحراي الغربي، ما يجعله من المشروعات ذات الأولوية في الخطة التنموية لمحافظة بني سويف.

بدء أعمال التأسيس لرصف طريق "إهناسيا ـ قاي" ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتحسين البنية التحتية للطرق

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن العمل مستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الطرق والنقل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظة.

وأشار "غنيم" إلى أن تحسين البنية التحتية للطرق أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى محافظة بني سويف لتحقيقها، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تشمل العديد من المشاريع التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق وتخفيف الازدحام المروري في مختلف مراكز المحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد احد مشروعات الطرق بالمحافظة

محافظ بني سويف يتفقد مشروع انشاء كوبري الشاملة

وفي سياق متصل، تفقد محافظ بني سويف، اليوم، يراقه المهندس ناصر فراج، سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروع كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الابراهيمية بمدينة بني سويف، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، في إطار خطة المحافظة لتيسير الحركة، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.