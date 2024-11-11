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طلاب مدرسة ببني سويف يؤدون صلاة الظهر في جماعة وسط إشادة الأهالي

طلاب يؤدون صلاة الظهر
طلاب يؤدون صلاة الظهر في جماعة ببني سويف، فيتو

أدى طلاب مدرسة 30 يونيو ببني سويف، والمعروفة سابقًا باسم مدرسة "الدعوة"، صلاة الظهر في جماعة داخل فناء المدرسة، بمشاركة المعلمين، وذلك قبل نهاية اليوم الدراسي وخلال فترة الفسحة، وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا واسعًا من قبل الأهالي، الذين عبروا عن تقديرهم لهذا التصرف الذي يعكس الالتزام الديني والحرص على غرس القيم الدينية لدى الطلاب.

 

طلاب يؤدون صلاة الظهر في جماعة ببني سويف
طلاب يؤدون صلاة الظهر في جماعة ببني سويف

 

طلاب يؤدون صلاة الظهر في جماعة ببني سويف

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لطلاب المدرسة أثناء تأديتهم الصلاة، وهو ما أثار إعجاب الكثيرين وأدى إلى إشادة بجهود إدارة المدرسة في تعزيز الروح الدينية بين الطلاب، وأكد عدد من الأهالي أن هذه المبادرة تعتبر خطوة إيجابية نحو تربية جيل من الشباب الواعي الذي يحترم تعاليم دينه ويحرص على أداء فرائضه في أوقاتها.

 

طلاب يؤدون صلاة الظهر في جماعة ببني سويف
طلاب يؤدون صلاة الظهر في جماعة ببني سويف

 

وأشار الأهالي إلى أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا يحتذى به في المدارس الأخرى بالمحافظة، مؤكدين ضرورة تعميمها في كافة المؤسسات التعليمية في بني سويف، وأعربوا عن رغبتهم في أن تكون هذه الخطوة بداية لنشر القيم الدينية بين الطلاب، مما يساهم في تربية أجيال قادرة على التمسك بالثوابت الدينية والأخلاقية، ويعود بالفائدة على المجتمع ككل.

 

طلاب يؤدون صلاة الظهر في جماعة ببني سويف
طلاب يؤدون صلاة الظهر في جماعة ببني سويف

 

مطالب بالتعميم من أجل تعزيز الوعي الديني

كما طالب الأهالي بتفعيل مثل هذه المبادرات في باقي المدارس من أجل تعزيز الوعي الديني، مشيرين إلى أن مثل هذه الأعمال تساهم في تربية الأجيال الجديدة على قيم الصلاة والانضباط والاحترام، مما ينعكس إيجابيًا على حياتهم الشخصية والمجتمعية.

 

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