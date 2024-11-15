أخبار مصر: افتتاح أسواق اليوم الواحد بتخفيضات كبيرة، تحذير من زلزال عنيف، انخفاض سعر اللحوم والذهب، حسم مصير الفائدة الأمريكية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بأسعار أقل من السوق بـ 20%، وزير التموين يفتتح أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والتي تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بـ ٢٠%.

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة “تكافل وكرامة” عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.

محكمة أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية

علّقت محكمة استئناف فدرالية أمريكية اليوم الجمعة، الإجراءات ضد دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.

رجعت إلى معدلها اليومي، اللحوم الضاني تصالح المصريين بانخفاض ملحوظ في الأسعار

سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 4 إلى 8.5 جنيه؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 15-11- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

بسبب تصريحه ضد روسيا، ترامب يرفض ضم رئيس بنك "جيه بي مورجان" إلى إدارته

رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دعوة رئيس بنك "جي بي مورجان تشيس" جيمي ديمون، إلى إدارته المستقبلية كونه دعا إلى منع هزيمة أوكرانيا ووصف روسيا بأنها جزء من "محور الشر".

ملخص مباراة الأرجنتين وباراجواي بتصفيات كأس العالم 2026، صدمة التانجو وغضب ميسي (فيديو)

حقق منتخب باراجواي فوزًا ثمينًا 2-1 على ضيفه الأرجنتيني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

رئيس المركزي الأمريكي: لا حاجة إلى التسرع وخفض الفائدة في ظل قوة الاقتصاد

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الخميس، إن النمو الاقتصادي المستمر وسوق العمل القوية والتضخم الذي ما زال فوق المعدل المستهدف البالغ 2% يعني أن المجلس لا يحتاج إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة ويمكنه بحث الأمر بعناية.

اجتماع سري، إيلون ماسك يلتقي سفير إيران لدى الأمم المتحدة

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، أن الملياردير، إيلون ماسك، مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، الإثنين.

عمر خيرت يكشف عن لحظة فارقة في حياته بطلتها فاتن حمامة (فيديو)

قال الموسيقار الكبير عمر خيرت، عن لقطة عائلية جمعت بين الفنانة الراحل فاتن حمامة وزوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، كانت البوابة الواسعة لوصل موسيقاي للناس.

الحليم عندما يغضب، ميسي يخرج عن شعوره ويهين حكم مباراة الأرجنتين وباراجواي (فيديو)

الأرجنتين ضد باراجواي، في لقطة نادرة الحدوث من نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، أظهرت دخول البرغوث في نوبة غضب شديدة تجاه حكم مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره باراجواي في إطار تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وذلك عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري حيث فقد نحو 200 جنيه في الجرام.

بالتنسيق مع النيابة، وزيرة التضامن توجه بنقل "ماما دنيا" إلى إحدى دور الرعاية (فيديو)

استجابة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “دنيا”، وهي سيدة بلا مأوى؛ وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق الفوري بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة لضمان توفير الرعاية اللازمة للحالة، فيما وجهت المسؤولين بالوزارة بنقل الحالة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

راماسوامي يتوعد: سأقوم مع ماسك بعمليات ترحيل جماعي لملايين البيروقراطيين في واشنطن

أفاد فيفيك راماسوامي بأنه وإيلون ماسك بصفتهما مسؤولين عن الوزارة الجديدة لكفاءة الحكومة بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيبدآن "عمليات الترحيل الجماعي" للبيروقراطيين في واشنطن.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد الرأس الأخضر

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 وعلى رأسها مباراة مصر ضد الرأس الأخضر ودوري الأمم الأوروبية وتصفيات آسيا لكأس العالم بالإضافة للدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، من نشاط زلزالي قوي في الأيام القليلة القادمة، قائلا إنه من المحتمل أن يصل إلى أعلى من 6 أو 7 درجات على مقياس ريختر.

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

شهدت مباراة البرازيل ضد فنزويلا فجر اليوم الجمعة، موقفًا طريفًا تسبب في إيقاف المباراة لبضع ثوان وذلك في الدقائق الأخيرة قبل النهاية.