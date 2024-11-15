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اقتصاد

رجعت إلى معدلها الطبيعي، اللحوم الضاني تصالح المصريين بانخفاض ملحوظ في الأسعار

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 4 إلى 8.5 جنيه؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

 انخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 432.6 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 400 جنيه، بانخفاض 8.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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بعد الضاني، جنون الأسعار يضرب اللحوم الكندوز بالأسواق

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هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

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