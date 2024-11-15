الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

مباراة البرازيل ضد
مباراة البرازيل ضد فنزويلا، فيتو

شهدت مباراة البرازيل ضد فنزويلا فجر اليوم الجمعة، موقفًا طريفًا تسبب في إيقاف المباراة لبضع ثوان وذلك في الدقائق الأخيرة قبل النهاية.


ونجحت فنزويلا في تعطيل البرازيل، ضمن الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بتعادل مثير للجدل (1-1)، في المباراة التي استضافها ملعب "مونيمنتال دي ماتورين".

وتفاجأ جميع الموجودين في الإستاد الذي يحتضن المباراة بتشغيل رشاشات المياه على أرضية الملعب، ليقوم الحكم بإيقاف المباراة في الدقيقة 95 لبضع ثوان حتى تم السيطرة على الأمر.

وحاول لاعبو البرازيل وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور إيقاف رشاشات المياه بالضغط عليها بأقدامهم ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وسط ضحكات من جميع المتواجدين في الملعب بسبب الموقف.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث "مؤقتًا"، بينما ارتقت فنزويلا إلى المركز السابع المؤهل للملحق العالمي برصيد 12 نقطة، لتحافظ على آمالها في إمكانية تحقيق حلم بلوغ المونديال.

ويتأهل مباشرة للنهائيات المنتخبات الستة الأولى في ختام التصفيات، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع مباريات الملحق لإضافة بطاقة أخرى لأمريكا الجنوبية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن نوالعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مباراة البرازيل ضد فنزويلا ملعب مونيمنتال دي ماتورين تصفيات كأس العالم 2026 رشاشات المياة فينيسيوس جونيور

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

رجعت إلى معدلها اليومي، اللحوم الضاني تصالح المصريين بانخفاض ملحوظ في الأسعار

الزمالك يواجه النصر الليبي اليوم في مهرجان اعتزال خالد حسين

فاطمة رشدي، حكاية سالومي الشرق من الشهرة وشارع يحمل اسمها إلى شقة متواضعة ونهاية بائسة

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من فائض المعروض

أحمد بهجت، قصة الصوفي صاحب "صندوق الدنيا" و"كلمتين وبس" ورؤيته لمصر عام 2050

صحيفة أمريكية: ترامب وافق على خطة تسوية في لبنان

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

منوعات

المزيد

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

قمر القندس يزين السماء اليوم، والبحوث الفلكية تكشف الموعد والتفاصيل

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده اليوم الجمعة في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads