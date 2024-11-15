موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
شهدت مباراة البرازيل ضد فنزويلا فجر اليوم الجمعة، موقفًا طريفًا تسبب في إيقاف المباراة لبضع ثوان وذلك في الدقائق الأخيرة قبل النهاية.
ونجحت فنزويلا في تعطيل البرازيل، ضمن الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بتعادل مثير للجدل (1-1)، في المباراة التي استضافها ملعب "مونيمنتال دي ماتورين".
وتفاجأ جميع الموجودين في الإستاد الذي يحتضن المباراة بتشغيل رشاشات المياه على أرضية الملعب، ليقوم الحكم بإيقاف المباراة في الدقيقة 95 لبضع ثوان حتى تم السيطرة على الأمر.
وحاول لاعبو البرازيل وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور إيقاف رشاشات المياه بالضغط عليها بأقدامهم ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وسط ضحكات من جميع المتواجدين في الملعب بسبب الموقف.
ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث "مؤقتًا"، بينما ارتقت فنزويلا إلى المركز السابع المؤهل للملحق العالمي برصيد 12 نقطة، لتحافظ على آمالها في إمكانية تحقيق حلم بلوغ المونديال.
ويتأهل مباشرة للنهائيات المنتخبات الستة الأولى في ختام التصفيات، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع مباريات الملحق لإضافة بطاقة أخرى لأمريكا الجنوبية.
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