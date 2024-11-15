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بالتنسيق مع النيابة، وزيرة التضامن توجه بنقل "ماما دنيا" إلى إحدى دور الرعاية (فيديو)

ماما دنيا، فيتو
ماما دنيا، فيتو
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استجابة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “دنيا”، وهي سيدة بلا مأوى؛ وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق الفوري بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة لضمان توفير الرعاية اللازمة للحالة، فيما وجهت المسؤولين بالوزارة بنقل الحالة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

 

وبالفعل؛ أودعت الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة السيدة في مؤسسة عقيلة السماع لكبار بلا مأوى المسندة لجمعية التجمع الوطني للمرأة المصرية، واتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير الرعاية الطبية والنفسية المناسبة لها.

 

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