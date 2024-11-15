الجمعة 15 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

صرف معاشات شهر نوفمبر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، فيتو
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صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة “تكافل وكرامة” عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024
صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، فيتو

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن هناك تنسيقا مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020، جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًّا.

 

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

 

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 

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صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 الهيئة القومية للبريد المصري الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة فروع بنك ناصر الاجتماعى وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي

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صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر غدًا بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه

غدا، صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر

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