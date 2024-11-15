اجتماع سري، إيلون ماسك يلتقي سفير إيران لدى الأمم المتحدة

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، أن الملياردير، إيلون ماسك، مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، الإثنين.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين إيرانيين أن الاجتماع كان لمناقشة كيفية نزع فتيل التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن "الاجتماع السري بين سفير طهران لدى الأمم المتحدة وإيلون ماسك كان (إيجابيًّا) وأسفر عن (أنباء طيبة)".

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الاجتماع السري بين ماسك والسفير إيرفاني استمر لأكثر من ساعة وعُقد في مكان سري.

وأكدت الصحيفة أن اللقاء المباشر المبكر بين مسؤول إيراني كبير وإيلون ماسك يثير احتمال حدوث تغيير في لهجة العلاقات بين طهران وواشنطن في ظل إدارة ترامب المقبلة.

وأضافت: "السفير الإيراني أبلغ ماسك خلال الاجتماع بأنه يجب الحصول على إعفاءات من عقوبات وزارة الخزانة".

وبينت أن الاجتماع مع ماسك قدم حلًا بديلًا لإيران مما سمح لها بتجنب الجلوس مباشرة مع مسؤول أمريكي.

ومؤخرًا، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لتولي وزارة كفاءة الحكومة.

وقال ترامب في بيان إن ماسك وراماسوامي "سيمهدان الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص اللوائح الزائدة وخفض النفقات غير الضرورية وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

وكانت تقارير إعلامية سابقة كشفت أن ماسك شارك في مكالمة هنأ فيها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي المنتخب بعد يوم الاقتراع.

وخلال المكالمة التي استمرت 25 دقيقة، أخبر ترامب زيلينسكي بأنه سيدعم أوكرانيا، دون تقديم تفاصيل، بينما قال ماسك إنه سيستمر في دعم البلاد بأقمار ستارلينك، وذلك حسبما ذكر موقع أكسيوس عن مصادر لم يحددها.

وتبرع ماسك بملايين الدولارات لدعم الحملة الرئاسية لترامب وظهر معه في مناسبات عامة.

وقال ترامب سابقا إنه سيعرض على ماسك دورًا في إدارته لتعزيز كفاءة الحكومة.