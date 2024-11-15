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خارج الحدود

محكمة أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية

ترامب في المحكمة
ترامب في المحكمة بسبب قضية شراء الصمت بنيويورك، فيتو

علّقت محكمة استئناف فدرالية أمريكية اليوم الجمعة، الإجراءات ضد دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.

وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل «الوضع غير المسبوق» الذي أثارته إعادة انتخاب  ترامب.

وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك «حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل». وقال إنه سيقدم «نتائج مداولاته» بحلول 2 ديسمبر.

وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق. وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.

ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترمب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.

وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيؤدي بشكل فعلي إلى إيقاف القضايا الجنائية المرفوعة ضده، على الأقل خلال الـ4 سنوات التي سيشغل فيها البيت الأبيض.

ويعتبر ترامب أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية، حيث خضع هذا العام لأربع محاكمات متزامنة تتضمن اتهامات بمحاولة التستر على دفع أموال سرية للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته لعام 2016، إضافة إلى محاولاته لإلغاء خسارته في انتخابات 2020.

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