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خارج الحدود

راماسوامي يتوعد: سأقوم مع ماسك بعمليات ترحيل جماعي لملايين البيروقراطيين في واشنطن

فيفيك راماسوامي
فيفيك راماسوامي المسؤول عن وزارة كفاءة الحكومة، فيتو

أفاد فيفيك راماسوامي بأنه وإيلون ماسك بصفتهما مسؤولين عن الوزارة الجديدة لكفاءة الحكومة بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيبدآن "عمليات الترحيل الجماعي" للبيروقراطيين في واشنطن.


وقال راماسوامي إنه يريد أن يشكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لـ"ضمان أن إيلون ماسك وأنا في وضع يسمح لنا ببدء عمليات الترحيل الجماعي لملايين البيروقراطيين الفيدراليين غير المنتخبين من بيروقراطية العاصمة واشنطن، مشيرًا إلى أن هذه أيضًا هي "الطريقة التي سننقذ بها هذا البلد".

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه اختار راماسوامي وماسك لقيادة الوزارة الجديدة.

وقال ترامب في بيان: "معًا سيمهد هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وخفض اللوائح الزائدة، والنفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

يذكر أن ماسك هو الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أما راماسوامي فهو رجل أعمال ومرشح رئاسي جمهوري سابق.

وتمكن ترامب من حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات التي جرت 5 نوفمبر ليعود إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن تتولى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجديدة مهامها بعد تنصيبه كالرئيس الـ 47 للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.

 

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