الحليم عندما يغضب، ميسي يخرج عن شعوره ويهين حكم مباراة الأرجنتين وباراجواي (فيديو)

الأرجنتين ضد باراجواي، في لقطة نادرة الحدوث من نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، أظهرت دخول البرغوث في نوبة غضب شديدة تجاه حكم مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره باراجواي في إطار تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وأظهر اللقطة توبيخ ميسي لحكم المباراة وتوجيه اتهامات له وهو يشير إليه بإصبعه الأمر الذي أثارت جدلًا واسعًا، فقال ميسي للحكم بحسب الصحافة الأرجنتينية “أنت جبان، ولا تعجبني قراراتكم داخل الملعب”.

الأسطورة ليونيل ميسي غاضب جدًا من الحكم بعد نهاية الشوط.

pic.twitter.com/4Uf6wNHafY — عمرو (@bt3) November 15, 2024

الشوط الثاني

وتمكن منتخب الباراجواي من إضافة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47 من عمر اللقاء بعد دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب عمر الديريتي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الباراجواي.

أحداث الشوط الأول

أحرز لاوتارو مارتينيز هدف التقدم في شباك منتخب باراجواي في الدقيقة 11 من عمر المباراة ليضع بذلك الأرجنتين في المقدمة ويعطيهم الأفضلية.

وتمكن أنطونيو سانابريا من إحراز هدف التعادل لمنتخب الباراجواي في الدقيقة 19 من عمر المباراة ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر وتصبح النتيجة 1-1.

تشكيل منتخب الأرجنتين أمام باراجواي



تشكيل باراجواي أمام الأرجنتين



وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط على كولومبيا التي تحتل الوصافة.



أما منتخب باراجواي يتواجد في المركز السادس بـ13 نقطة في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.