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بأسعار أقل من السوق بـ 20%، وزير التموين يفتتح أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين، فيتو
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يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والتي تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بـ ٢٠%.


وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم لافتًا إلى أنه تماشيًا مع هذا التوجه ستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر على أن يتم تعميمها في كافة أحياء القاهرة تباعًا.

 

وزير التموين: إطلاق أسواق «اليوم الواحد» في جميع المحافظات لضبط الأسعار.. توفير فرص عمل لصغار المنتجين والمزارعين.. وتعاون مصري إيطالي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع

"التموين" تدرس إقامة أسواق اليوم الواحد للخضروات والفاكهة في هذه المناطق

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد ستقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 20% مقارنة بأسعار السوق.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المناطق.

 

وأوضح محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد الذى سيتم افتتاحه اليوم الجمعة أمام مسجد آل رشدان وبوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات سيعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساء، وسيتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيهًا للطبق.
 

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أسواق اليوم الواحد الشركة القابضة للصناعات الغذائية تخفيف العبء عن المواطنين د إبراهيم صابر محافظ القاهرة شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

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