الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، من نشاط زلزالي قوي في الأيام القليلة القادمة، قائلا إنه من المحتمل أن يصل إلى أعلى من 6 أو 7 درجات على مقياس ريختر.

ونشر هوجربيتس، تحذيره من خلال حساب الهيئة البحثية التي يرأسها "SSGEOS" على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس.

وقال: “يمكن أن يؤدي التقارب القريب للاقتران الكوكبي والقمري مع اكتمال القمر إلى نشاط زلزالي أكبر في الأيام القليلة القادمة، ومن المحتمل أن يصل إلى 6 إلى 7 درجات”.

التحذير من زلزال مدمر

وفي نشرته الأخيرة على "يوتيوب" التي كانت قبل خمسة أيام تحدث الخبير الهولندي عن الإطار الزمني حتى 18 نوفمبر، قائلا: “لدينا اقتران كوكبي عطارد والزهرة وزحل”.

وأضاف أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى استجابة زلزالية “ثم سيكون لدينا اكتمال القمر في الخامس عشر، أوائل السادس عشر من شهر نوفمبر، ويحدث أن يتزامن ذلك مع اقتران القمر مع أورانوس في نفس الوقت تقريبا، ولا يوجد سوى ثلاث - ساعتين بينهما”.

وتابع: “بسبب مشاركة أورانوس، يمكن أن يؤدي إلى حدث زلزالي كبير في وقت اكتمال القمر، لكننا نرى أيضا الأرض والقمر والمشتري في غضون 1.5 يوم، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار هذه الهندسة أيضا، لذلك فمن الممكن ألا تحدث استجابة زلزالية واضحة حتى حوالي 19 نوفمبر، بسبب هندسة القمر مع كوكب المشتري”.

وأكد على “اكتمال القمر مع أورانوس في غضون ثلاث ساعات وهذا هو التقارب الوثيق حقا هناك، ويمكن أن تكون هناك استجابة زلزالية واضحة يمكن أن تصل بسهولة إلى قوة 7 درجات، وفي أسوأ السيناريوهات، تصل قوة الزلزال إلى 8 درجات”، مشيرا إلى أنه “لم نشهد زلازل بقوة 8 درجات منذ أغسطس 2021”.

وقال إن ذلك “يعتمد على مستويات الضغط في القشرة الأرضية، فيمكننا أن نرى استجابة زلزالية واضحة في وقت اكتمال القمر”.

يذكر أن الكرة الأرضية شهدت أمس الخميس 14 نوفمبر، وصول القمر إلى منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي النقطة التي تكون فيها المسافة بين القمر والأرض أقرب ما يمكن.

وبلغت في هذا اليوم، المسافة بينهما حوالي 360,100 كم، علمًا أن منطقة الحضيض تتغير شهريًّا، ويُعتبر القمر عملاقًا فقط عندما تكون المسافة بينه وبين الأرض أقل من 360,000 كم. عادةً ما تزداد ظاهرة المد والجزر أثناء وجود القمر في الحضيض.

موعد اكتمال قمر نوفمبر

وفي هذا السياق قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرًا كامل الاستدارة اليوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%.

وحول مدى رؤيته كاملًا أوضح تادروس أن القمر يشرق في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر.

القمر الظلام وقمر القندس

يطلق على هذا البدر في العديد من الثقافات اسم "قمر القندس"، وذلك لأن القبائل الأمريكية كانت تضع مصائد القندس قبيل تجمد الأنهار، حيث يعتبر القندس من القوارض المائية التي تعيش في المياه. كما يُعرف أيضًا باسم "القمر المتجمد" و"قمر الظلام".

ويُعد وقت اكتمال القمر هو الأنسب لمراقبة التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

