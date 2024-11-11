نائب محافظ بني سويف يناقش خطة تنفيذ مشروع مركز النباتات الطبية بسمسطا

ترأس الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع لجنة تيسير مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية ووحدة المعالجة النموذجية، في منطقة الظهير الصحراوي بمركز سمسطا، وذلك لبحث التصميم النهائي وخطة التنفيذ.

اجتماع وفد وزارة التنمية المحلية

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة ناهد إسكندر، القائم بأعمال مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية، وشيماء أشرف، منسق مشروع الدعم الفني، وأحمد سامي، استشاري المشروع.

كما حضر من جانب المحافظة، مدحت صلاح، رئيس مدينة سمسطا، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومنسق عام المشروع، بالإضافة إلى وكلاء وزارتي الإسكان والزراعة، ورؤساء شركات المرافق، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والمتابعة، والشؤون القانونية، والشؤون المالية، والتعاقدات الحكومية، والبيئة.

خلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ التصميم النهائي وخطة التنفيذ للمشروع، الذي يهدف إلى تعزيز جهود المحافظة في تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية، وسيتم إنشاء مركز خدمي متكامل يقدم خدمات فنية وتقنية لدعم المزارعين وتحسين جودة الإنتاج، مما يسهم في تعزيز الصناعات القائمة على هذه النباتات ويزيد من القيمة المضافة لها.

توفير فرص عمل بمركز النباتات الطبية

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم بضرورة التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المخطط، موضحا أن هذا المشروع يمثل إضافة هامة للمحافظة، حيث يسعى لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من النباتات الطبية والعطرية، التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للدخل وتوفير فرص عمل، لافتًا إلى أهمية الإسراع في إنجاز المشروع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود محافظة بني سويف لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحسين القدرة التنافسية في قطاع النباتات الطبية والعطرية، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية المحلية ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في المنطقة.