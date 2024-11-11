محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء كوبري الشاملة لتخفيف الزحام المروري
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، سير الأعمال في المرحلة الأولى من مشروع كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية بمدينة بني سويف، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، ويهدف إلى تخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.
رافق المحافظ في جولته عدد من القيادات التنفيذية، منهم اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد عراقي حسين، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، والمهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الري، بالإضافة إلى المهندسة دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف.
خلال الجولة، استعرض المحافظ مع القائمين على المشروع الموقف التنفيذي، الذي يتضمن إنشاء كوبري
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