جامعة الفيوم تنظم قافلة شاملة لقرية المشرك بحري بمركز يوسف الصديق

قال الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم اليوم الاربعاء، قافلة طبية لخدمة أهالي قرية المشرك بحري بمركز يوسف الصديق، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بمقر الوحدة الصحية والمدرسة الابتدائية بالقرية، شارك في القافلة كليتي الطب والتمريض، ومديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة الفيوم.

خدمات القافلة الطبية لأهالي القرية وتوابعها

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التنموية الشاملة، ضمن فعاليات المبادرة القومية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتمكنت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج الي 93 حالة من أهالي قرية المشرك بحري، اذ تم الكشف على 41 حالة جلدية و22 حالة باطنة و30 حالة أطفال.

أنشطة كلية التمريض بقرية المشرك بحري

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن كلية التمريض شاركت خلال القافلة بندوة توعية بعنوان "الإسعافات الأولية"، لتلاميذ المدرسة الابتدائية بالقرية، تناولت الندوة التعريف الأساسي للإسعافات الأولية، وأهميتها في تقديم الرعاية الفورية للإصابات أو الحالات الطارئة حيث الأبعاد المختلفة للإسعافات الأولية، مثل التعامل مع الجروح، الكسور، الحروق، والاختناق، مع أمثلة عملية تناسب الفئة العمرية المستهدفة.

نشاط كلية الطب البشري علي هامش القافلة

وأشار نائب رئيس جامعة الفيوم، إلى أن كلية الطب شاركت بندوة بعنوان: كيفية الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي لطلاب المدرسة في المرحلة الابتدائية، بأسلوب تفاعلي واستقصائي، حيث تم تشجيع الطلاب على المشاركة وطرح الأسئلة المتعلقة بالصحة التنفسية، كما تم مناقشة عوامل الوقاية مثل أهمية النظافة الشخصية، غسل اليدين بانتظام، الحفاظ على تهوية جيدة في الأماكن المغلقة، وتجنب الأماكن المزدحمة عند انتشار الفيروسات.

كما شملت الندوة، طرق تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية السليمة والنشاط البدني، مما يعزز صحة الأطفال ويقيهم من الأمراض الشائعة، وتم تحفيز الطلاب بالهدايا المدرسية، واجري استقصاء استيباني على عينة من الطلاب لكشف شخصية الطلاب ومدي تأثير البيئة المحيطة على شخصية الطلاب سلبًا أو إيجابًا.

.ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.