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جامعة أسيوط تستقبل مدير برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يستقبل مدير برنامج المنح الجامعية، فيتو

التقي الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء ١٣ من نوفمبر؛ إيهاب عبد الله مدير برنامج المنح الجامعية، المُقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار زيارته للجامعة؛ للمشاركة في فعاليات اللقاء التعريفي مع طلاب (الدفعة الخامسة)، من برنامج المنح الجامعية الأمريكية، والمنعقد في رحاب الجامعة اليوم.

 

 

  حضر اللقاء؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عزت مرغني القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، وا داليا جمال منسق البرنامج بجامعة أسيوط.  

 

الاستثمار في رفع قدرات طلاب جامعة أسيوط 

 

وثمن الدكتور أحمد المنشاوي؛ خلال استقباله؛ لضيوف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ تعاونهم الكبير، وجهودهم  في توفير فرص تعليمية تتسم بالتميز، وإعداد قادة للمستقبل في مصر؛ من خلال الاستثمار في رفع قدرات طلاب الجامعة، وتأهيلهم للحصول على أفضل الفرص في سوق العمل، لاسيما في ظل المرحلة الحالية؛ التي تشهد تكثيفًا للعمل في بناء الإنسان المصري، وخدمة أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر؛ لبناء اقتصاد قوي.

 

توفير الفرص الطلابية المتنوعة؛ لتبادل الثقافات والانفتاح على العالم

 

وأكد الدكتور المنشاوي إن إدارة الجامعة حريصة علي التوسع في الشراكة؛ مع الجهات الرائدة في مجال التعليم العالي، وتوفير الفرص الطلابية المتنوعة؛ لتبادل الثقافات، والانفتاح على العالم، وتوجيه الطلاب للاستفادة من الفرص الاستثنائية التي تقدمها الجهات المشاركة للجامعة؛ لدعم مسيرتهم التعليمية؛ في إطار المعرفة، والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث العلمي؛ بما يعود بالنفع على الطلاب، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المصري.

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  ومن جهته، أعرب إيهاب عبد الله؛ عن اعتزازه بالشراكة العلمية المميزة مع جامعة أسيوط، موجهًا شكره لإدارة الجامعة على التعاون المثمر، والفعال؛ لصالح طلاب الجامعة؛ من أجل تقديم فرص تعليم مميزة، ليس فقط في المجال الأكاديمي، وإنما في مجالات التأهيل لسوق العمل المحلي، والدولي.

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