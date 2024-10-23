حالة وفاة وعشرات المصابين في أمريكا تناولوا وجبات ماكدونالدز، والكارثة في البصل

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن شخصًا توفي وأصيب 49 آخرين بالمرض بسبب التسمم الغذائي بالإشريكية القولونية في مطاعم "ماكدونالدز".

وجبات ماكدونالدز

وأشارت المراكز إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات في عشر ولايات، لكن حجم تفشي المرض "على الأرجح أكبر بكثير"، وقد تم الإبلاغ عن معظم الحالات في ولاية كولورادو ونبراسكا.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن "البصل المقطع إلى شرائح والذي يتم تقديمه في شطائر، ولحم البقر هو مصدر محتمل لتفشي المرض".

وجبة ماكدونالدز

سر البصل ومصير وجبات الهامبرجر

وقالت "ماكدونالدز" إنها "ستتوقف عن استخدام البصل"، وأوقفت مبيعات الوجبة السريعة "كوارتر باوندر" في مطاعمها في كولورادو وكانساس ويوتا ووايومنج وأيداهو وأيوا وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيفادا ونيو مكسيكو وأوكلاهوما.

ولا تزال الجهات التنظيمية الفيدرالية تحقق فيما إذا كانت وجبات الهامبرجر التي تنتجها شركة ماكدونالدز قد تكون أيضا مصدرا للمرض.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أكدت "ماكدونالدز" أن "العناصر الأخرى في قائمتها، بما في ذلك الهامبرجر بالجبن، لم تتأثر".

وانخفضت أسهم "ماكدونالدز" بأكثر من 9%، بعد أخبار تفشي المرض وفقا لتقارير موقع "بيزنس إنسايدر".

أعراض الإصابة بالإشريكية القولونية

وتبدأ مؤشرات وأعراض الإصابة بالإشريكية القولونية في الظهور عادة بعد ثلاثة أو أربعة أيام من التعرض للبكتيريا، وتشمل الأعراض الإسهال، والذي قد يتراوح من الخفيف إلى الشديد والدموي وتقلصات بالمعدة، أو شعور بألم أو وجع، وغثيان وقيء، لدى بعض الأشخاص، ما يتطلب الرعاية الصحية على الفور.