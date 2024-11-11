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محافظات

إجراء 30 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار ببني سويف

اجراء 30 عملية جراحية
اجراء 30 عملية جراحية ببني سويف، فيتو

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الاثنين، عن إجراء 30 عملية جراحية، ضمن مبادرة "الفريق الواحد"، التي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف.

إجراء 30 عملية جراحية ببني سويف 

وأوضحت وكيل الوزارة أن العمليات أجريت في مستشفيي الواسطى المركزي والفشن المركزي، حيث تم تنفيذ 12 عملية بمستشفى الواسطى المركزي و18 عملية بمستشفى الفشن المركزي، وتنوعت العمليات ما بين جراحات الأنف والأذن والعظام والرمد، إضافة إلى جراحات النساء، بمشاركة فرق طبية متميزة من مختلف التخصصات لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضى.

 

وأكدت الدكتورة سماح جاد أن الهدف من هذه المبادرة هو تكثيف العمل للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية، خاصة في المستشفيات المركزية التابعة لمحافظة بني سويف، من خلال إشراف ومتابعة فريق العلاج من المديرية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأعربت وكيل الوزارة عن شكرها وتقديرها لإدارات المستشفيات والأطباء والمعاونين على جهودهم المبذولة في إنجاح المبادرة وخدمة المرضى، حيث أثنت على أداء الدكتور كرم سعد، مدير مستشفى الواسطى المركزي، والدكتور محمد عبد السلام، مدير مستشفى الفشن المركزي، وفريق العمل المرافق لهم.

وأكدت أن استمرار هذه الجهود يساهم في تحقيق القضاء التام على قوائم الانتظار، مما يدعم تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة في محافظة بني سويف، ويساهم في النهوض بالخدمات الصحية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.
 

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