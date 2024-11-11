وكيل التعليم ببني سويف تشدد على رقابة بوابات المدارس لضمان سلامة الطلاب

شّددت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على أهمية تعزيز الرقابة على بوابات المدارس لضمان سلامة الطلاب، مع ضرورة توزيع الإشراف اليومي على مختلف أدوار المبنى وفناء المدرسة لتحقيق الانضباط المطلوب.

تسجيل الحضور والغياب اليومي

جاء ذلك خلال متابعتها طابور الصباح في مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية المتميزة للغات، ضمن جولاتها الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة، مشددًة على ضرورة تسجيل الغياب اليومي في السجلات المخصصة ومتابعة نسب حضور الطلاب في كل فصل للتأكد من الالتزام بالحضور.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد إحدى المدارس

وتفقدت وكيل الوزارة خلال الجولة قاعات رياض الأطفال وفصول المدرسة، بالإضافة إلى حجرات الأنشطة ومعامل الأوساط التعليمية والمكتبة، وحرصت على إجراء حوار مباشر مع الطلاب للاطمئنان على مستوى أدائهم، وسألتهم عن المواد التي درسوها ومدى التزامهم بمتابعة كراسة الحصة وإنجاز الواجبات المدرسية.

متابعة التقييمات الأسبوعية للطلاب

كما شددت وكيل تعليم بني سويف، على أهمية متابعة التقييمات الأسبوعية وتسجيلها من قبل المعلمين، مؤكدةً على ضرورة تطبيق الآليات والقرارات المنظمة لأعمال السنة الدراسية لضمان تقييم عادل لأداء الطلاب.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد احدى المدارس

ورافقتها خلال الزيارة، لبنى علي عبد الفتاح، مدير المدرسة، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين الإدارة المدرسية والمعلمين لمتابعة سير العملية التعليمية بكفاءة. تأتي هذه الجولة في إطار جهود مديرية التربية والتعليم ببني سويف لمتابعة تنفيذ الخطط الدراسية وتعزيز جودة التعليم في المدارس، بما يساهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

