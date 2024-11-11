الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم ببني سويف تشدد على رقابة بوابات المدارس لضمان سلامة الطلاب

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف تتفقد إحدى المدارس، فيتو

شّددت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على أهمية تعزيز الرقابة على بوابات المدارس لضمان سلامة الطلاب، مع ضرورة توزيع الإشراف اليومي على مختلف أدوار المبنى وفناء المدرسة لتحقيق الانضباط المطلوب.

 

تسجيل الحضور والغياب اليومي 

 جاء ذلك خلال متابعتها طابور الصباح في مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية المتميزة للغات، ضمن جولاتها الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة، مشددًة على ضرورة تسجيل الغياب اليومي في السجلات المخصصة ومتابعة نسب حضور الطلاب في كل فصل للتأكد من الالتزام بالحضور.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد احدى المدارس
وكيل تعليم بني سويف تتفقد إحدى المدارس

وتفقدت وكيل الوزارة خلال الجولة قاعات رياض الأطفال وفصول المدرسة، بالإضافة إلى حجرات الأنشطة ومعامل الأوساط التعليمية والمكتبة، وحرصت على إجراء حوار مباشر مع الطلاب للاطمئنان على مستوى أدائهم، وسألتهم عن المواد التي درسوها ومدى التزامهم بمتابعة كراسة الحصة وإنجاز الواجبات المدرسية.

متابعة التقييمات الأسبوعية للطلاب

كما شددت وكيل تعليم بني سويف، على أهمية متابعة التقييمات الأسبوعية وتسجيلها من قبل المعلمين، مؤكدةً على ضرورة تطبيق الآليات والقرارات المنظمة لأعمال السنة الدراسية لضمان تقييم عادل لأداء الطلاب.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد احدى المدارس
وكيل تعليم بني سويف تتفقد احدى المدارس

ورافقتها خلال الزيارة، لبنى علي عبد الفتاح، مدير المدرسة، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين الإدارة المدرسية والمعلمين لمتابعة سير العملية التعليمية بكفاءة. تأتي هذه الجولة في إطار جهود مديرية التربية والتعليم ببني سويف لمتابعة تنفيذ الخطط الدراسية وتعزيز جودة التعليم في المدارس، بما يساهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
 

صحة بني سويف تراجع توافر لقاحات وأمصال السعار بالمستشفى التخصصي

وكيل صحة بني سويف: إدخال خدمات فصل مشتقات الدم بمستشفى الفشن المركزي

تفاصيل ضبط عصابة المواد المخدرة في بني سويف

محافظ بني سويف: مشروع قرية متعلمة نموذج للتكامل بين الجهات الرسمية والأهلية

غدًا، ضعف بإمدادات المياه بقريتين في إهناسيا ببني سويف

محافظ بني سويف ونقيب الأطباء يضعان حجر الأساس لـ "النادي الاجتماعي"

بحضور وزيرة التنمية المحلية، محافظ بني سويف يتسلم جائزة الأمم المتحدة

لأول مرة، مستشفى التأمين الصحي ببني سويف توفر علاج مرض فقر الدم الانحلالي

إصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس رحلة كنسية بطريق الزعفرانة - البحر الأحمر

فوز طالب ثانوي ببني سويف بالمركز الثالث ببطولة الجمهورية للملاكمة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف اسعاف بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف تعليم بني سويف

مواد متعلقة

صحة بني سويف تراجع توافر لقاحات وأمصال السعار بالمستشفى التخصصي

وكيل صحة بني سويف: إدخال خدمات فصل مشتقات الدم بمستشفى الفشن المركزي

تفاصيل ضبط عصابة المواد المخدرة في بني سويف

محافظ بني سويف: مشروع قرية متعلمة نموذج للتكامل بين الجهات الرسمية والأهلية

غدًا، ضعف بإمدادات المياه بقريتين في إهناسيا ببني سويف

محافظ بني سويف ونقيب الأطباء يضعان حجر الأساس لـ "النادي الاجتماعي"

بحضور وزيرة التنمية المحلية، محافظ بني سويف يتسلم جائزة الأمم المتحدة

لأول مرة، مستشفى التأمين الصحي ببني سويف توفر علاج مرض فقر الدم الانحلالي

الأكثر قراءة

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

مفيش شغل، فنانة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل مكالمة النقيب

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

انطلاق القمة العربية الإسلامية بالرياض بمشاركة السيسي

مدير تعليم طهطا: سد عجز المدرسين نهائيًا والعمال والإداريين قريبًا

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاده الـ 64.. 11 بطولة تزين مسيرة مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

«فنادته الملائكة»، الشعراوي يوضح كيف يكون الصوت من الملأ الأعلى (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads