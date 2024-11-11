صحة بني سويف تراجع توافر لقاحات وأمصال السعار بالمستشفى التخصصي

كلفت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، فريق الأمراض المشتركة بإدارة الطب الوقائي بمتابعة سير العمل في مستشفى بني سويف التخصصي، وذلك في ضوء تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية، حيث ترأس الفريق الدكتور إيمان فتحي، مسئولة الأمراض المشتركة والسحائي، والدكتور وليد ممدوح، مراقب الأمراض المشتركة.

زيارة ميدانية لمركز الوقاية من السعار بمستشفى بني سويف

وقام الفريق الطبي بزيارة ميدانية لمركز الوقاية من السعار بالمستشفى، حيث تم التأكيد على توافر اللقاحات والمصل المضاد للسعار في المركز، إلى جانب متابعة حالة التطعيم للمواطنين، خصوصًا المتخلفين عن الجرعات، وحثهم على استكمال التطعيمات اللازمة للوقاية من المرض.

كما شملت الزيارة المرور على العيادات الخارجية للمستشفى، حيث تم تدريب الأطباء والممرضين على كيفية تشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض الجهاز العصبي الحادة المعدية والأمراض المشتركة، ويهدف التدريب إلى تعزيز الوعي الطبي والارتقاء بمستوى التعامل مع هذه الأمراض في مرحلة مبكرة.

وفي خطوة مهمة لتطوير العمل الطبي، قام الفريق بمراجعة سجلات المعمل الخاص بالمستشفى للتأكد من توافر الاختبارات المعملية اللازمة للكشف عن مرض البروسيلا، وتم التأكيد على أهمية توافر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة لضمان الكشف المبكر والعلاج الفعال للمرض.

يأتي هذا في إطار التزام وزارة الصحة بتنفيذ خططها الوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين، وتوفير رعاية طبية متكاملة، بما يضمن السيطرة على الأمراض المعدية وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية، وفي إطار جهود وزارة الصحة المستمرة لتقديم خدمات طبية متميزة.

إدخال خدمات فصل مشتقات الدم بمستشفى الفشن ببني سويف

وفي سياق آخر، أعلنت وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن إدخال خدمة فصل مشتقات الدم داخل بنك الدم بمستشفى الفشن المركزي، وذلك لتلبية احتياجات مرضى التليف الكبدي والغسيل الكلوي، حيث تأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الجديدة التي تهدف إلى توفير مكونات الدم المختلفة للمواطنين، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية وحزب مستقبل وطن في المحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والنائب حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة سماح جاد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مديرية الصحة لتطوير الخدمات الصحية في بني سويف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث يهدف هذا التطوير إلى تحسين خدمات بنوك الدم في المستشفيات وتقديم خدمات جديدة تسهم في تسهيل وصول المرضى إلى احتياجاتهم العلاجية.

كما وجهت وكيل وزارة الصحة في بني سويف، الشكر للدكتورة نهى سميح، مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الشؤون الصحية، وفريقها المساعد على جهودهم المستمرة في توفير كافة فصائل الدم ومشتقاته لخدمة المرضى.