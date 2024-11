The Last of Us، أعلنت شبكة قنوات HBO، رسميًا، عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us.

وكشفت أن الموسم الثاني سيعرض خلال ربيع عام 2025، مشيرة إلى أن الموسم الثاني من المسلسل سيتكون من 7 حلقات فقط.

كما أعلن الممثل، بيدرو باسكال، عن انتهائه من تصوير، جميع مشاهده في الموسم الثاني من The Last Of Us.

وأكد باسكال، في تصريحات صحفية، أن الموسم الثاني من The Last Of Us، يحمل مفاجآت كثيرة، وأحداث مشوقة لن يتوقعها المشاهد.

مسلسل The Last of Us

وتدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.