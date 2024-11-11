هل تنتج مارفل جزءًا ثانيًا من مسلسل Agatha All Along؟

مسلسلات مارفل، كشف المنتج براد ويندرباوم، حقيقة الأخبار التي تم تداولها في الأيام الماضية، عن إمكانية تقديم موسم ثانٍ من مسلسل أجاثا "Agatha All Along".

وقال براد ويندرباوم في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا جميعًا نرغب في مشاهدة المزيد من المغامرات في ويستفيو.. سنرى ما سيحدث في الشهور المقبلة".

وذكر موقع HL-Serf، في تقييم جديد له، إن مسلسل مارفل الجديد، Agatha All Along، هو أكثر مسلسل شهرة بين جميع مسلسلات شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الموقع، أن مسلسل مارفل الجديد، حصل علي أكثر من ٨٥ مليون نقطة رقمية، وبفارق ٤٥ مليون نقطة عن المركز الثاني، الذي احتله مسلسل The Penguin.

وطرحت استديوهات مارفل، الموسم الأول لأحدث أعمالها الفنية، مسلسل Agatha All Along، للمشاهدة حصريا على منصة ديزني بلس.

تفاصيل مسلسل مارفل Agatha All Along

Agatha All Along، هو مسلسل غموض يدور حول، شخصية الساحرة، اجاثا، وبعض الحلفاء غير المتوقعين، الذين يعملون على مساعدتها لاستعادة قواها السابقة.

Agatha All Along، بطولة كاثرين هان، وباتي لوبوني، وساشير زاماتا، وديبرا جو روب، وآلي آهن، ويعرض المسلسل حصريا، علي منصة ديزني.