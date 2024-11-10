وكيل صحة بني سويف: إدخال خدمات فصل مشتقات الدم بمستشفى الفشن المركزي

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن إدخال خدمة فصل مشتقات الدم داخل بنك الدم بمستشفى الفشن المركزي، وذلك لتلبية احتياجات مرضى التليف الكبدي والغسيل الكلوي.

وأضافت: تأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الجديدة التي تهدف إلى توفير مكونات الدم المختلفة للمواطنين، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية وحزب مستقبل وطن في المحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والنائب حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة.

إدخال خدمات فصل مشتقات الدم بمستشفى الفشن ببني سويف

وأوضحت الدكتورة سماح جاد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مديرية الصحة لتطوير الخدمات الصحية في بني سويف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث يهدف هذا التطوير إلى تحسين خدمات بنوك الدم في المستشفيات وتقديم خدمات جديدة تسهم في تسهيل وصول المرضى إلى احتياجاتهم العلاجية.

كما وجهت وكيل وزارة الصحة في بني سويف، الشكر للدكتورة نهى سميح، مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الشؤون الصحية، وفريقها المساعد على جهودهم المستمرة في توفير كافة فصائل الدم ومشتقاته لخدمة المرضى.