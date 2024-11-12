أخبار الحوادث اليوم: محاكمة عمرو دياب وحبس إمام عاشور وقضايا علي غزال وفيديو طبيبة كفر الدوار يتصدرون الأحداث.. وإصابة 5 أشخاص في انهيار أجزاء من 4 منازل بأسيوط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن واقعة إصابة طفلة، صدمها قائد دراجة نارية بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلتين بقصد سرقة قرط ذهبي خاص بإحداهما.

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، انهيار أجزاء بـ 4 منازل مجاورة في إحدى قرى مركز منفلوط، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

قال الخبير القانوني، محمد رشوان، إن من حق لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، الطعن على حكم حبسه 6 أشهر خلال 10 أيام من صدور الحكم.

قررت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب ثالث، إثر تصادم سيارة ملاكي بنقل ثقيل، على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة الأقصر.

تباشر النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، من قيام طبيبة نساء وتوليد تعمل بأحد المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار بنشر مقطع فيديو مصور تم تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل ينتهك حقوق المريضات ويخالف آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.

تقدم دفاع لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بمعارضة أمام نيابة القاهرة الجديدة على الأحكام الغيابية الصادرة ضده وتتهمه بالنصب.

حددت نيابة القاهرة الجديدة جلسة الدور الرابع من شهر نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات دعوى اتهام المطرب عمرو دياب بصفع شاب في حفل زفاف ابنة أحد المنتجين.

لقى اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهم فيما تم ضبط باقى عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.







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