أخبار الحوادث اليوم: محاكمة عمرو دياب وحبس إمام عاشور وقضايا علي غزال وفيديو طبيبة كفر الدوار يتصدرون الأحداث.. وإصابة 5 أشخاص في انهيار أجزاء من 4 منازل بأسيوط
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
إصابة طفلة صدمتها دراجة نارية بدمياط، والأمن يضبط المتهم بارتكاب الواقعة
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن واقعة إصابة طفلة، صدمها قائد دراجة نارية بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.
القبض على ربة منزل استدرجت طفلتين لسرقة قرط ذهبي خاص بإحداهما بالشرقية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلتين بقصد سرقة قرط ذهبي خاص بإحداهما.
إصابة 5 أشخاص في انهيار أجزاء من 4 منازل مجاورة بأسيوط
شهدت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، انهيار أجزاء بـ 4 منازل مجاورة في إحدى قرى مركز منفلوط، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
خبير قانوني يكشف موقف إمام عاشور بعد حكم حبسه 6 أشهر
قال الخبير القانوني، محمد رشوان، إن من حق لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، الطعن على حكم حبسه 6 أشهر خلال 10 أيام من صدور الحكم.
حبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي على فرد أمن
قررت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.
مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ملاكي بنقل ثقيل على صحراوي الأقصر
لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب ثالث، إثر تصادم سيارة ملاكي بنقل ثقيل، على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة الأقصر.
النيابة الإدارية تحقق في واقعة فيديو طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار
تباشر النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، من قيام طبيبة نساء وتوليد تعمل بأحد المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار بنشر مقطع فيديو مصور تم تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل ينتهك حقوق المريضات ويخالف آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.
اللاعب علي غزال يعارض على الأحكام الصادرة ضده
تقدم دفاع لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بمعارضة أمام نيابة القاهرة الجديدة على الأحكام الغيابية الصادرة ضده وتتهمه بالنصب.
جلسة عاجلة لنظر دعوى اتهام عمرو دياب بصفع شاب
حددت نيابة القاهرة الجديدة جلسة الدور الرابع من شهر نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات دعوى اتهام المطرب عمرو دياب بصفع شاب في حفل زفاف ابنة أحد المنتجين.
مصرع عنصرين إجراميين وضبط باقى تشكيل عصابي لجلب وتهريب الأسلحة النارية (صور)
لقى اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهم فيما تم ضبط باقى عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.