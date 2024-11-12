مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ملاكي بنقل ثقيل على صحراوي الأقصر

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب ثالث، إثر تصادم سيارة ملاكي بنقل ثقيل، على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة الأقصر.

حادث صحراوي الأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بتصادم سيارة ملاكي بنقل ثقيل على الطريق الصحراوي الغربي بالرزيقات بدائرة أرمنت وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.

وعزز مرفق الإسعاف بـ 4 سيارات إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية غرب الأقصر والمصاب إلى طورائ المستشفى.



جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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