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حوادث

النيابة الإدارية تحقق في واقعة فيديو طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار

طبيبة النساء والتوليد
طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، فيتو

تباشر النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، من قيام طبيبة نساء وتوليد تعمل بأحد المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار بنشر مقطع فيديو مصور تم تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل ينتهك حقوق المريضات ويخالف آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.

بأمر النيابة، تشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية

 قام المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام الحسن الصياد وكيل النيابة.

 وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

فحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل

وكان مركز الإعلام والرصد، قد أبلغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة، وذلك بتاريخ أمس الاثنين الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٤، والتي بادرت بدورها بفحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل صباح اليوم أمام النيابة الإدارية بكفر الدوار.

 وتؤكد النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين - خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية - وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه في إطار المشروعية وسيادة القانون.

 وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد، المستشار محمد سمير.

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النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة مدينة كفر الدوار المستشار عاطف الشواربي مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار الحسن الصياد وكيل النيابة

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