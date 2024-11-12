مصرع عنصرين إجراميين وضبط باقى تشكيل عصابي لجلب وتهريب الأسلحة النارية (صور)

لقى اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهم فيما تم ضبط باقى عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.





أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية اعتزام تشكيل عصابى يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالإشتراك مع قطاعى (الأمن العام، الأمن المركزى) ومديرية أمن قنا ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. وأسفر التعامل عن مصرع إثنين منهم وضبط الآخرين، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها ( 60 بندقية " 58 آلية، 2 خرطوش" - حوالى 40 ألف طلقة مختلفة الأعيرة – سيارتين ).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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