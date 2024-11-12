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حوادث

اللاعب علي غزال يعارض على الأحكام الصادرة ضده

علي غزال، فيتو
علي غزال، فيتو

تقدم دفاع لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بمعارضة أمام نيابة القاهرة الجديدة علي الأحكام الغيابية الصادرة ضده وتتهمه بالنصب.

وكان قسم شرطة التجمع قد تلقى بلاغات تتهم اللاعب بالنصب والاحتيال، وقال المدعون في البلاغات: إن الأخير أنشأ بمعاونة شخص آخر، شركة للتجارة والتصدير، وأنه كان يقوم بتحصيل الأموال منهم لاستثمارها.

المتهمان تحصلا على 7 ملايين و308 آلاف جنيه بحجة توظيفها في التجارة

وأضاف المدعون أن المتهمين تحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين و308 آلاف جنيه مصري بحجة توظيفها في التجارة والحصول على أرباح شهرية.

وعقب ذلك سدد المشكو في حقهما الأرباح لفترة لكسب ثقة عملائهما، وتوقف اللاعب عقب ذلك عن سداد الأرباح الشهرية في شهر 12 لسنة 2022، وعند مطالبة المبلغين بالمبالغ المستحقة لهم، أصدر لهم شيكات ثم عقب ذلك أخذها منهم وأفهمهم أن المنوط به التوقيع على الشيكات هو شريكه الثاني.

وأكمل المبلغون أن الشخص الثاني جمع الشيكات منهم، وأصدر شيكات لهم وعندما طالبوا بأموالهم رفض المتهمان السداد، وعندما توجه المبلغون لمقر الشركة بالتجمع الخامس للمطالبة بحقوقهم، أغلقا الشركة وقاما بتصفية الأعمال ولم يتمكن الضحايا من الوصول إلى اللاعب وشريكه.


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لاعب منتخب مصر السابق على غزال علي غزال نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع

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