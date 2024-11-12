إصابة 5 أشخاص في انهيار أجزاء من 4 منازل مجاورة بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، انهيار أجزاء بـ 4 منازل مجاورة في إحدى قرى مركز منفلوط، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا يفيد بانهيار مبنى سنترال قرية بني شقير ووقوع انهيار جزئي بـ 4 منازل مجاورة ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص انفجار محول الكهرباء الخاص بسنترال قرية بني شقير مما أسفر عن انهيار مبنى السنترال وانهيار جزئي في 4 منازل مجاورة وإصابة كلٍ من " محمود. ع " و" حسانين. ف. ع " و" محمد. ف " و" زايد. م. ع “، وم.م ” وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.