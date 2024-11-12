القبض على ربة منزل استدرجت طفلتين لسرقة قرط ذهبي خاص بإحداهما بالشرقية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلتين بقصد سرقة قرط ذهبي خاص بإحداهما.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلتين للاستيلاء على قرط ذهبى الخاص بإحداهن.
وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (عامل، ربة منزل – مقيمان بدائرة القسم) وبرفقتهما جارتهما (ربة منزل) وأفادا بتضررهما من الأخيرة لقيامها باستدراج طفلتيهما "كريمة الأول وكريمة الثانية" بقصد سرقة قرط ذهبى خاص بإحداهن، ولدى علمهما قاما بالاتصال بها وعادت وبرفقتها الطفلتين.
وبمواجهة المشكو فى حقها اعترفت بارتكاب الواقعة، ولدى افتضاح أمرها قامت بإعادة الطفلتين دون حدوث ثمة مكروه لهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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