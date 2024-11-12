استمرار أعمال قص وتهذيب الأشجار ورفع مستوي النظافة بأرمنت غرب الأقصر (صور)

تابع العقيد أحمد الهوارى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، استمرار جهود إدارة النظافة والتجميل والزراعة فى أعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب الأشجار، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى.

مركز أرمنت بالأقصر

قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز بالتنسيق مع إدارة مرافق أرمنت الحيط بحملة نظافة عامة وتمهيد الطرق وتهذيب وتقليم الأشجار، واستهدفت منطقة مدخل كوبرى ارمنت الحيط حتى شارع الآثار الشرقي مرورًا بشارع السوق حتى منطقة القارط وكوبرى العمري وبعض المناطق الأخرى بأرمنت الحيط.



وجرى رفع ناتج التهذيب، ورفع 20 طن قمامة ومخلفات أتربة، يأتي ذلك في إطار اهتمام رئيس مركز ومدينة أرمنت بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى مركز ومدينة أرمنت ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق.



تمت أعمال النظافة والتمهيد والتهذيب تحت إشراف مديري المرافق بالمركز، ومرافق أرمنت الحيط، ومشرفي النظافة والتجميل، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز.

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