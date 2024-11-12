خبير قانوني يكشف موقف إمام عاشور بعد حكم حبسه 6 أشهر

قال الخبير القانوني، محمد رشوان، إن من حق لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، الطعن على حكم حبسه 6 أشهر خلال 10 أيام من صدور الحكم.

الموقف القانوني للاعب إمام عاشور بعد حكم حبسه

وقال رشوان: إن الحكم الصادر اليوم ضد إمام عاشور ليس نهائيا.

وأضاف أنه كان من حق النيابة العامة الطعن على حكم براءة إمام عاشور السابق وهو حق موجود بقانون الإجراءات الجنائية مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف تنظر طعن النيابة في غيبة المتهم إن لم يحضر وهذا ما حدث.

وصدر حكم بالحبس 6 أشهر على اللاعب ومن حق اللاعب إمام عاشور الطعن أيضا على هذا الحكم خلال مدة 10 أيام وتحديد جلسة أخرى لنظر الدعوى الجنائية.

خبير قانوني: من حق إمام عاشور الطعن على حكم حبسه خلال 10 أيام وليس حكما نهائيا

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف النيابة علي حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، وقضت بحبسه 6 أشهر في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.



وقالت المحكمة فى حيثياتها؛ إن الدليل استقام على إدانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجرم المسند اليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى أشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه أية تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه عبدالله مصطفي صلاح مدبولي، بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذي قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثة متوقفين أمام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الاشخاص بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة.

وبناءًا على ما تقدم قررت المحكمة بإجماع الآراء حكمت المحكمة غيابيًا، بقبول استئناف النيابة العامة شكلًا، وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم إمام عاشور متولى عبد الغني وشهرته إمام عاشور 6 أشهر مع الشغل وألزمته بالمصروفات الجنائية.

