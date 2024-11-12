إصابة طفلة صدمتها دراجة نارية بدمياط، والأمن يضبط المتهم بارتكاب الواقعة
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن واقعة إصابة طفلة، صدمها قائد دراجة نارية بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا اصطدام قائد دراجة نارية بطفلة بدمياط.
وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال (طفلة "5 سنوات" – مقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور"مصابة بجروح وكدمات ") إثر تعرضها لحادث سير.
وبسؤال والدتها أفادت بأنه حال عبورها ونجلتها الطريق بدائرة المركز اصطدمت بنجلتها (دراجة نارية) مما أدى إلى حدوث إصابتها.
وألقت أجهزة الأمن القبض على قائدها طالب مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور والدراجة النارية المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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