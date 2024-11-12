الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مقتل إسرائيليين اثنين جراء رشقة صاروخية على شمال إسرائيل

الإسعاف الإسرائيلي،
الإسعاف الإسرائيلي، فيتو

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل إسرائيليين اثنين جراء رشقة صاروخية على نهاريا شمالي دولة الاحتلال.

 

دوي صافرات الإنذار في تل أبيب

ومنذ قليل، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الإثنين، أن جماعة حزب الله اللبنانية ما زالت تمتلك مئات الصواريخ والمسيرات وبنية تحتية نشطة.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال الإعلام الإسرائيلي، إن هناك أطرافا ترى الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة قوية لحزب الله رغم الضغط المحلي والدولي.

 

إطلاق 230 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل

وأمس، أعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق 230 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم الإثنين.


 اندلاع النيران بسبب صواريخ أُطلقت من لبنان

واندلعت النيران في عدد من المركبات، في مدينة حيفا بسبب صواريخ أُطلقت من لبنان بحسب ما أفادت مصادر إسرائيلية.

وأكدت فرق الإسعاف الإسرائيلية إصابة ثلاثة أشخاص جراء هذه الهجمات، حيث أُصيبوا بشظايا الصواريخ وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأدى القصف إلى رفع حالة التأهب في شمال إسرائيل، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

 

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها

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الاسعاف الاسرائيلي نهاريا دولة الإحتلال تل أبيب حزب الله لبنان

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