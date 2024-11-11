حيفا تحترق، إطلاق رشقة صواريخ من لبنان وارتفاع عدد الإصابات بين جنود الاحتلال

اندلعت النيران في عدد من المركبات، في مدينة حيفا بسبب صواريخ أُطلقت من لبنان بحسب ما أفادت مصادر إسرائيلية.

وأكدت فرق الإسعاف الإسرائيلية إصابة ثلاثة أشخاص جراء هذه الهجمات، حيث أُصيبوا بشظايا الصواريخ وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأدى القصف إلى رفع حالة التأهب في شمال إسرائيل، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

جيش الاحتلال: 90 صاروخا من لبنان تستهدف خليج حيفا وإصابة شخص



أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن نحو 90 صاروخًا أُطلِقت من الأراضي اللبنانية باتجاه خليج حيفا، على دفعتين، ما أدى إلى تفعيل منظومة الدفاع الجوي للتصدي لهذه الهجمات.

وأكدت مصادر عسكرية أن الهجمات تسببت في حالة من الذعر بين السكان، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق شمال إسرائيل، مما دفع المواطنين إلى الاحتماء في الملاجئ.