إعلام عبري: حزب الله يمتلك مئات الصواريخ والمسيرات وبنية تحتية نشطة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن جماعة حزب الله اللبنانية ما زال تمتلك مئات الصواريخ والمسيرات وبنية تحتية نشطة.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال الإعلام الإسرائيلي، إن هناك أطرافا ترى الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة قوية لحزب الله رغم الضغط المحلي والدولي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق 230 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم الإثنين.



اندلاع النيران بسبب صواريخ أُطلقت من لبنان

واندلعت النيران في عدد من المركبات، في مدينة حيفا بسبب صواريخ أُطلقت من لبنان بحسب ما أفادت مصادر إسرائيلية.

وأكدت فرق الإسعاف الإسرائيلية إصابة ثلاثة أشخاص جراء هذه الهجمات، حيث أُصيبوا بشظايا الصواريخ وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

رفع حالة التأهب في شمال إسرائيل

وأدى القصف إلى رفع حالة التأهب في شمال إسرائيل، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.