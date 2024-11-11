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خارج الحدود

حزب الله يعلن قصف مستوطنات ميرون ويسود هامعلاه برشقات صاروخية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية قصف مستوطنات ميرون ويسود هامعلاه برشقات صاروخية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق 230 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم الإثنين.


اندلاع النيران بسبب صواريخ أُطلقت من لبنان

واندلعت النيران في عدد من المركبات، في مدينة حيفا بسبب صواريخ أُطلقت من لبنان بحسب ما أفادت مصادر إسرائيلية.

وأكدت فرق الإسعاف الإسرائيلية إصابة ثلاثة أشخاص جراء هذه الهجمات، حيث أُصيبوا بشظايا الصواريخ وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

رفع حالة التأهب في شمال إسرائيل

وأدى القصف إلى رفع حالة التأهب في شمال إسرائيل، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

 

 

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حزب الله يسود هامعلاه ميرون مدينة حيفا حيفا لبنان إسرائيل

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