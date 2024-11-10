تفاصيل ضبط عصابة المواد المخدرة في بني سويف

قررت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الأحد، فتح تحقيق موسع في واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء، وذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم في عملية نوعية نفذتها قوات مباحث مركز ومدينة بني سويف تحت إشراف اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف.

تفاصيل ضبط عصابة المواد المخدرة ببني سويف

وكانت المعلومات قد وردت إلى مباحث بني سويف عن وجود تشكيل عصابي يزاول أنشطة غير قانونية في المنطقة، ما دفع القوات إلى تكثيف جهودها لمتابعتهم، وأسفرت المداهمة عن ضبط ثلاثة متهمين اثنين منهم لهم معلومات جنائية سابقة، مقيمين في دائرتي قسم شرطة بني سويف ومركز بني سويف.

حيث عُثر بحوزة المتهمين على كمية من المخدرات تشمل "الحشيش، البودر، والآيس"، بالإضافة إلى فرد محلي، وعدد من الطلقات النارية، وسلاحين أبيضين، ودراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وتم اقتياد المتهمين إلى مركز شرطة بني سويف، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

قرار النيابة ضد عصابة المواد المخدرة ببني سويف

وجاء قرار النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في الحادثة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم بشأن تلك الجرائم، وأوضحت الأجهزة الأمنية أن هذه العملية تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية للقضاء على التشكيلات العصابية في المنطقة، وضبط كل من يحاول المساس بأمن المواطنين.

وتستمر النيابة في التحقيق مع المتهمين لمعرفة المزيد من التفاصيل حول أنشطتهم الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.