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اقتصاد

تراجع أسعار النفط مع انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

تراجعت أسعار النفط قليلا، اليوم الجمعة، مع انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما تواصل السوق تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الإمدادات.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 75.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 02.09 بتوقيت جرينتش. 

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 72.01 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المئة أمس الخميس.

وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع برنت 3.1 في المئة وخام غرب تكساس الوسيط 4.1 في المئة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء غربا فوق خليج المكسيك بعيدا عن الحقول الأمريكية وأن يضعف من الجمعة وحتى مطلع الأسبوع. وكان قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وشهدت الأسعار عملية تصحيح اليوم بعد أن اكتسبت الدعم أمس على خلفية توقعات بأن إدارة ترامب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من العرض، على الرغم من أن الدولار القوي وانخفاض واردات الخام في الصين يحدان من المكاسب.

ويجعل الدولار القوي النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى الضغط على الأسعار.

كما تعرضت الأسعار لضغوط نزولية من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المئة في أكتوبر، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يظهر انخفاضا على أساس سنوي، فضلا عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.


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