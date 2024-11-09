العثور علي نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

شهدت مدينة تركية ارتبط اسمها بقصة "أهل الكهف" الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، حادثة غريبة عندما عثر المشاركون في دفن جثة أحد الأموات على جرّة قديمة تحتوي على نقود فضية أثرية.

نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

ولقي شاب من أبناء مدينة "ترسوس" في جنوب تركيا، مصرعه في حادث سير، وبدأت إجراءات حفر قبر له في مقبرة بالمدينة، تمهيدًا لدفنه، قبل أن تصطدم فأس أحد المشاركين في الحفر، بجرّة مدفونة وبداخلها قطع نقدية فضية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أعمال الحفر توقفت، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت برفقة مسؤولين من متحف المدينة، لتبدأ عمليات البحث في المكان.

وأجرى الفريق الذي حضر للمقبرة، عمليات بحث دقيقة، شملت غربلة التراب لاستخراج القطع النقدية التي اختلطت بالتراب بعد خروجها من الجرة المكسورة خلال حفر القبر.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أعمال الحفر توقفت، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت برفقة مسؤولين من متحف المدينة، لتبدأ عمليات البحث في المكان.

وأجرى الفريق الذي حضر للمقبرة، عمليات بحث دقيقة، شملت غربلة التراب لاستخراج القطع النقدية التي اختلطت بالتراب بعد خروجها من الجرة المكسورة خلال حفر القبر.

وعثر فريق المتحف على 1100 قطعة نقدية فضية قديمة في المكان.

ومن المنتظر أن يعلن المتحف عن نتائج فحص تلك القطع النقدية والتاريخ الذي تعود له، وما إذا كانت دليلًا على وجود مزيد من النقود أو الآثار التاريخية في الموقع.